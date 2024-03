Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Arges, Alina Gorghiu, are planuri mari pentru Consiliul Judetean Arges la alegerile locale din iunie, mai ales ca actuala conducere social-democrata a CJ este „obosita”. Alina Gorghiu considera ca a venit momentul pentru o schimbare la CJ Argeș dupa alegerile locale din iunie. „Avem…

- Strategia de Transformare Digitala a Municipiului Turda. Modelam viitorul digital al orasului impreuna! Transformarea digitala a Municipiului Turda reprezinta un pas esențial spre modernizarea și imbunatațirea calitații vieții urbane. Aceasta strategie

- PRIMARIA ORASULUI NAVODARI, cu sediul in orasul Navodari, str. Dobrogei nr.1, jud. Constanta, titular al notificarii privind "ACTULALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ndash;MODIFICARE PLAN", amplasat in orasul Navodari, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare…

- Presedintele PNL Arges, Alina Gorghiu, si cel al PNL Sibiu, Raluca Turcan, transmit, sambata, mesaje prin care dau asigurari ca Partidul National Liberal ramane la guvernare, conform News.ro. Alina Gorghiu a catalogat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute in judetul Arges, sambata, drept…

- COMUNICAT DE PRESA Filiala Partidului Umanist Social Liberal Prahova (PUSL) și-a ales conducerea pentru urmatorii doi ani Filiala Prahova a Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) și-a desemnat, astazi, in cadrul Conferinței de alegeri, conducerea cu care va intra in alegeri. Noua echipa este condusa…

- Proiectul de buget al orașului Mioveni pentru anul 2024 este in consultare publica! Cetațenii sunt invitați la dezbateri! In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind Transparenta Decizionala in Administratia Publica si a Legii nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile…

- Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș și ministra Justiției, a facut un bilanț al condamnaților aduși in țara.„Avem un prim bilanț pe anul 2023! 1.004 persoane private de libertate au fost preluate, in total, de la punctele de trecere a frontierei. Ma refer aici la 735 de fugari și 269 de deținuți transferați.…