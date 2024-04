Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Energiei, liberalul Virgil Popescu, a anuntat ca se inscrie in cursa electorala pentru functia de primar al municipiului Drobeta Turnu Severin. Acesta a spus ca vrea sa foloseasca „toata experiența acumulata ca ministru al Economiei și al Energiei, ca deputat, in slujba cetațenilor”,…

- Fostul ministru al Energiei, controversatul liberal Virgil Popescu, a anuntat ca se inscrie in cursa electorala pentru functia de primar al municipiului Drobeta Turnu Severin. ”Astazi, in prezenta, a peste 500 de liberali, am anuntat ca imi asum candidatura la primaria municipiului Drobeta Turnu Severin.…

- Fostul ministru al Energiei, liberalul Virgil Popescu, a anuntat ca se inscrie in cursa electorala pentru functia de primar al municipiului Drobeta Turnu Severin. Popescu a spus ca pentru el este o zi speciala, chiar daca este data de 13.

- Sambata, 6 aprilie, social-democratul Calin Dobra și-a anunțat candidatura pentru fotoliul de primar al Lugojului la alegerile locale din 9 iunie. Alfred Simonis a transmis cu aceasta ocazie ca Dobra se „bucura de intreaga susținere a PSD”.

- „Dragi buzoieni, Va anunț oficial ca voi candida la funcția de primar al municipiului Buzau. Am acceptat sa candidez din partea Partidului Național Liberal, intrucat acest partid imi susține convingerile politice și, mai mult, am certitudinea ca imi va susține in Consiliul Local, proiectele pe care…

- PSD a anuntat miercuri seara, in prezenta simpatizantilor, candidatura actualului primar interimar al municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dancus, la functia de primar si a liderului organizatiei judetene, Gabriel Zetea, la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Maramures. Intalnirea acestora…

- Irina Nistor, candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al municipiului Campina, a acceptat invitația noastra la un dialog despre bugetul local, inaintea adoptarii acestuia. ”Din bugetul pentru 2024 lipsesc... campinenii. Pe ei i-a intrebat cineva ce-și doresc, ce e important pentru…

- Biroul Politic Național al PNL a decis, miercuri, ca fiecare președinte de filiala județeana va avea obligația de a candida la alegerile locale pentru funcția de președinte al Consiliului Județean sau la funcția de primar al municipiului reședința de județ, conform unui document intern consultat de…