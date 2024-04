Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Cristian Popescu Piedone, Vlad, și-a depus, luni, candidatura pentru funcția de primar al Sectorului 5 din capitala, poziție deținuta in prezent de tatal sau: „Mi-am depus astazi candidatura la Primaria Sectorului 5, intr-o zi ploioasa, cu speran

- Vlad Popescu Piedone, candidat la funcția de primar al Sectorului 5, vrea sa duca mai departe proiectele tatalui sau, Cristian Popescu Piedone, și spera sa obțina primul sau mandat de edil dupa alegerile locale din 9 iunie. Doar ca, spune deputatul Vlad Piedone, adversarii sai politici incearca sa ii…

- Cristian Popescu Piedone a intrat oficial in cursa pentru fotoliul Primariei Generale a Capitalei. Edilul iși va depune vineri, 19 aprilie, la Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului București, candidatura alaturi de semnaturile de susținere cerute de lege. The post Cristian Popescu Piedone…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, lider al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), a anunțat, vineri, ca iși va depune, astazi, oficial candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei.

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidatul pentru postul de primar al Bucureștiului, a fost luat cu asalt de catre locuitorii orașului in timp ce iși depunea candidatura. Bucureștenii au venit in numar mare pentru a-i oferi sprijin și pentru a semna pentru candidatura sa. In mijlocul…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, și-a lansat oficial candidatura pentru funcția de primar al Capitalei, la alegerile din anul 2024. Piedone nu va beneficia de susținerea PSD (așa cum spera) pentru a deveni primar al Capitalei, drept care va candida, pentru funcția de primar general,…

- In urma anunțului sau de a candida la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone se confrunta deja cu primele repercusiuni, respectiv un dosar la Agenția Naționala de Integritate (ANI). Edilului din Sectorului 5 i-a fost rapid fabricat un dosar la ANI, fiind victima unui atac politic orchestrat de…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, și-a reconfirmat candidatura la Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), marți seara, in direct. Anuntul initial privind participarea la alegerile pentru Capitala, asteptat cu mult interes de numerosii sai sustinatori, l-a…