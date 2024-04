Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție directa la Antena 3, Cristian Popescu Piedone, candidatul pentru funcția de primar al Primariei Municipiului București, a vorbit despre strategia sa de campanie, subliniind prezența icoanei Sfantului Gheorghe și determinarea de a continua lupta electorala. Intrebat despre prezența…

- In urma unei importante ședințe a coaliției de guvernare, desfașurata miercuri, PSD a facut publice numele candidaților pentru alegerile locale din acest an, punand bazele strategiei sale electorale pentru București. Astfel, George Tuța a fost confirmat ca și candidatul susținut de coaliție pentru a…

- Cristian Popescu Piedone a explicat de ce il sprijina pe fiul sau la Primaria Sectorului 5. Conform acestuia, nu va exista niciun conflict de interese. Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidat la Primaria Capitalei , a facut la Romania TVA declarații intense despre motivul pentru…

- Daca PSD o va nominaliza pe doamna Gabriela Firea, cel mai bun dintre noi sa-l invinga pe Nicușor Dan, a spus Piedone. Cristian Popescu Piedone , care și-a anunțat oficial intrarea in cursa pentru Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal, a evitat sa intre in polemici cu posibila…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul cu cele mai mari șanse la Primaria Capitalei, susține ca nimeni nu nu poate sa-i impuna sa faca ceva contra voinței celor pe care ii reprezinta. Cristian Popescu Piedone a oficializat duminica intrarea sa in cursa pentru Primaria Capitalei, in calitate de candidat…

- „Sunt mai multi candidati si abordarile sunt total…Chiar daca avem o abordare separata PSD are candidat pe doamna Gabriela Firea si avem deja creionat programul administrativ pentru Bucuresti. Daca avem o abordare comuna vom avea alt candidat care sa fie compatibil cu cele doua electorate. Nu avem…

- Vlad Popescu Piedone preia ștafeta de la senior și candideaza la Primaria Sectorului 5. Acesta se pare ca are și sprijinul tatalui sau, Cristian Popescu Piedone. Intr-un mesaj transmis pe Facebook, Cristian Popescu Piedone iși arata susținerea fața de Vlad Popescu Piedone. Potrivit edilului, tanarul…

- Intr-o mișcare surprinzatoare, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat in cadrul emisiunii „Selectiv” de la postul de televiziune B1 TV ca fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va candida oficial la Primaria Sectorului 5. Aceasta decizie vine in contextul in care Cristian Popescu Piedone…