- Cristian Popescu Piedone a afirmat ca a fost perceput ca simbol al nedreptații in Romania, dar ca nu se victimizeaza pentru perioada petrecuta un an și o luna in inchisoare, fara motiv. Cristian Popescu Piedone , candidatul oficial al Partidului Umanist Social Liberal pentru Primaria Capitalei, a facut…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul cu cele mai mari șanse la Primaria Capitalei, i-a caracterizat pe toți contracandidații sai. Cristian Popescu Piedone, care a anunțat oficial intrarea sa in cursa pentru Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), a analizat recent cele…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, este candidatul cu cele mai mari șanse la Primaria Capitalei. El și-a anunțat oficial candidatura. Cristian Popescu Piedone, liderul de varf al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) și primar al Sectorului 5 , a intrat in lumina reflectoarelor pentru…

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) si-a lansat duminica oficial candidatii pentru Primaria Municipiului Bucuresti si pentru primariile de sector. Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, a fost desemnat candidat pentru Primaria Capitalei. El a anuntat și candidatii pentru primariile…

- In urma anunțului sau de a candida la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone se confrunta deja cu primele repercusiuni, respectiv un dosar la Agenția Naționala de Integritate (ANI). Edilului din Sectorului 5 i-a fost rapid fabricat un dosar la ANI, fiind victima unui atac politic orchestrat de…

- PUSL lanseaza o invitație deschisa premierului Marcel Ciolacu pentru realizarea unei alianțe politice care sa asigure stabilitatea țarii in urmatorii ani. Ideea realizarii unei alianțe intre PUSL și alte partide a fost propusa și de catre primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. In acest sens,…

- Intr-o mișcare surprinzatoare, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat in cadrul emisiunii „Selectiv” de la postul de televiziune B1 TV ca fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va candida oficial la Primaria Sectorului 5. Aceasta decizie vine in contextul in care Cristian Popescu Piedone…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…