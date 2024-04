Terapia durerii, un drept al pacienților. Proiect de lege Proiectul de lege privind introducerea „terapiei durerii” in categoria de drepturi ale pacientilor a primit avizul Comisiei pentru sanatate a Senatului. Documentul are ca scop imbunatatirea calitatii vietii pacienților prin controlul sau inlaturarea durerii. Proiectul, initiat de senatoarea Nicoleta Pauliuc, defineste serviciile medicale pentru terapia durerii ca ansamblul de servicii medicale de diagnosticare, tratament si […] The post Terapia durerii, un drept al pacienților. Proiect de lege appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

