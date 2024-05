CJ Argeş a depus noi proiecte de infrastructură rutieră pe fonduri europene Consiliul Județean Argeș depune un nou proiect de infrastructura rutiera pe fonduri europene. Este vorba despre DJ 659, in lungime de peste 58 km. Marți, 14 mai, in ședința extraordinara a Consiliului Județean Argeș a fost aprobat proiectul pentru modernizarea acestui drum județean in vederea finanțarii in cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027. […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

