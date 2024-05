Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile și se incheie campania electorala pentru alegerile locale. O campanie ușor atipica, in condițiile in care doar primarul in funcție, Cristian Matei (PNL), a prezentat proiectele realizate și un program coerent in ceea ce privește dezvoltarea municipiului Turda. Ceilalți candidați…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat astazi ca Guvernul va aloca 1,85 de miliarde de lei in finanțarea proiectelor europene din domeniul transporturilor. Acestea includ proiecte majore ale drumurilor din Romania, printre care și Autostrada Sibiu-Pitești, Autostrada Transilvania și Autostrada Targu Mureș-Iași

- PROPUNERE… Guvernul vrea sa taie din sporuri și sa reduca veniturile unor angajați. Anumite categorii de funcționari ar putea pierde pana la 50% din salarii. Guvernul intenționeaza sa reduca sporurile și sa diminueze veniturile angajaților din sectorul public care nu atrag fonduri europene. In consecința,…

- Uniunea Europeana a alocat 2,45 miliarde de euro pentru construcția, renovarea și dotarea de spitale in Romania, dar numai 11 dintre cele 21 aflate pe lista Ministerului Sanatații sunt in renovare, iar celelalte risca sa piarda finanțarea. Pe 9 mai, romanii sarbatoresc Ziua Proclamarii Independentei…

- „Investitii de 4,5 miliarde euro in primul trimestru al anului 2024! Plus de 1,9 mld euro fata de 2023! Valoarea investitiilor publice realizate in primul trimestru al anului 2024 a crescut cu 70% fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la 22,5 miliarde lei. Finantari europene de 2,9 miliarde…

- Investițiile publice introduse de Guvernul PSD au atins, in 2023, o valoare record de 101 miliarde de lei, adica peste 20 de miliarde de euro. Pentru 2024, valoarea prognozata a acestora este de peste 120 de miliarde de lei de la bugetul național și din fonduri europene, ceea ce reprezinta echivalentul…

- De la preluarea mandatului la șefia Guvernului, Marcel Ciolacu a reușit sa mobilizeze resursele țarii pentru investiții ce au atins un nivel fara precedent pentru ultimii 5 ani. Investițiile in infrastructura constituie, in prezent, „locomotiva” dezvoltarii Romaniei, sprijinind in același timp atat…

- Fostul cinematograf Doina din municipiul Falticeni va fi transformat in Centrul Cultural Multifuncțional pentru a fi reabilitat și modernizat cu fonduri europene. Primarul din Falticeni, Catalin Coman, a declarat ca in ședința Consiliului Local de la finalul acestei luni va propune aprobarea unui proiect…