VIDEO Teheran: Grupările fundamentaliste au sărbătorit atacul asupra Israelului Cateva sute de fundamentaliști iranieni s-au adunat sambata noapte in Piața Palestina din Teheran pentru a sarbatori atacurile lansate asupra Israelului. Deși nu s-au soldat cu victime, raidurile aeriene erau cerute ferm de facțiunile extremiste iraniene, ca urmare a atacului israelian asupra ambasadei Iranului de la Damasc. Mai multe videoclipuri și postari pe social media […] The post VIDEO Teheran: Gruparile fundamentaliste au sarbatorit atacul asupra Israelului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

