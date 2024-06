Echipa nationala de minifotbal a Romaniei a invins duminica, la Sarajevo, scor 5-2, nationala Poloniei, in cadrul grupei D a Campionatului European de minifotbal 2024. Karol Bienas a deschis scorul pentru Polonia, in minutul 8. Romania a egalat in minutul 20, prin Dragos Nitu. Romania a invins Polonia cu 5-2 la Campionatul European de minifotbal […] The post Romania a invins Polonia cu 5-2 la Campionatul European de minifotbal si s-a calificat in faza urmatoare a turneului! appeared first on Antena Sport . Articolul Romania a invins Polonia cu 5-2 la Campionatul European de minifotbal si s-a calificat…