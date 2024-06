Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, in parteneriat cu Sala cu Orga din Republica Moldova, invita publicul la un concert ce va avea loc miercuri, 12 iunie 2024, ora 18.00, in Sala „Henri Coanda” de la Palatul Culturii. Evenimentul muzical…

- Turneul SoNoRo Conac ajunge in Casa Balș din Iași pentru un concert care va avea loc luni, 20 mai 2024, de la ora 19:00. Concertul va fi susținut de muzicienii Razvan Popovici (viola), Ioan-Dragoș Dimitriu (pian) și Cristiana Mihart (pian). In program, lucrari de Louis Vierne, Rebecca Clarke, Johannes…

- Turneul SoNoRo Conac ajunge in casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea. Turneul SoNoRo Conac ajunge in casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea pentru un concert care va avea loc miercuri, 15 mai 2024, de la ora 19:00. Concertul va fi susținut de muzicienii Razvan Popovici (viola), Alexandru…

- La meciul cu Real Madrid, programat pe 21 aprilie, campionii Spaniei vor imbraca in premiera tricouri blaugrana cu o inima in centru și in interiorul acesteia Karol G., numele cantareței columbiene promovate de platforma Spotify. Suporterii Barcelonei au la dispoziție 1.899 de bucați, la prețuri piperate,…

- Ediția aniverseaza 4 ani de existența a maratonului și este dedicata femeilor din industria jocurilor video Gaming Marathon, cel mai mare festival romanesc online de gaming, aniverseaza 4 ani de existența printr-o ediție in care iși reafirma susținerea pentru fetele și femeile interesate sa urmeze o…

- Zilele Studenților, eveniment organizat de Asociația Festivaluri Pentru Tineri și Universitatea Politehnica Timișoara va avea loc in acest an in perioada 14-16 mai, in Complexul Studențesc, iar organizatorii au anunțat deja cateva nume care vor susține concerte in 2024. Formația americana Onyx, considerata…

- Cu o traditie de 13 ani, Targul de Nunți “Wedding Fever” revine, in perioada 15 – 17 martie 2024, la Sala Polivalenta din Craiova, pentru o ediție plina de culoare si noutate. Evenimentul aduna peste 100 de furnizori de servicii si produse necesare organizarii de evenimente.Expozantii provin din domenii…

- Ediția din data de 6 martie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu a adus multe emoții pentru concurenți. Este o zi decisiva pentru calificarea in marea finala a reality show-ului. Echipele au parte de o proba dificila. Iata ce trebuie sa faca in ediția din aceasta seara, dar și…