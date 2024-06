Nerespectarea termenului limita de 5 zile lucratoare pentru transmiterea facturilor in sistemul national RO e-Factura se sanctioneaza conform Legii 296/2023, iar amenzile variaza intre 1.000 de lei si 10.000 de lei. „Va reamintim ca, de la 1 iunie, nerespectarea termenului – limita de 5 zile lucratoare pentru transmiterea facturilor in sistemul national RO e-Factura se sanctioneaza conform Legii 296/2023. Pentru perioada 1 ianuarie – 31 mai 2024 inclusiv, nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura nu se sanctioneaza”,…