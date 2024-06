Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci și patru de candidați au fost uciși de la inceputul campaniei electorale pentru alegerile din Mexic, care vor avea loc duminica, 2 iunie. Ultimul dintre aceștia, un candidat la alegerile municipale din statul mexican Guerrero (sud) a fost impuscat mortal miercuri, in ultima zi de campanie,…

- UPDATE: CONFIRMARE… Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au confirmat printr-un comunicat oficial faptul ca fostul primar de la Pogana, Marcel Gafu, a vrut sa le de șpaga polițiștilor de la Poliția Economica, veniți duminica, in control la magazinul soție sale. Ofițerii DGA au precizat ca…

- DECIZIE… Dupa ce edilul Nelu Caragața de la Poienești a decis, de la sine putere, sa nu se prezinte in fața judecatorilor, la ultimul termen, acesta va fi adus cu forța. Și asta, dupa ce magistrații Tribunalului Vaslui au decis ca, la termenul din iunie, atat el cat și complicele sau, afaceristul Marius…

- CE DULAU AM FOST ȘI CE JAVRA AM AJUNS SLUJ… A fost președintele PNL, PDL, a revenit in fruntea organizației PNL și ulterior a condus Filiala ALDE. A fost, cum s-ar spune, stalpul de beton armat al opoziției și s-a luptat pana la moarte cu balaurul pesedist, cu Buzatu și ciuma roșie. Sau a fost […] Articolul…

- MOBILIZARE… Joi a fost o zi importanta pentru vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan. Dupa 25 de ani de activitate in plan secund, ieri a rasarit soarele și pe strada lui, devenind, oficial, candidatul PSD la cea mai importanta funcție din județ. O funcție la care nu spera niciodata…

- ILEGAL… Potrivit legislației electorale, afișele electorale ale candidaților inscriși in alegerile locale pot fi depuse doar in perioada campaniei electorale. In aceasta privința, legea este ambigua, așa ca bannerele electorale apar cu mult inainte peste tot. In cazul unei proprietați private, de exemplu,…

- TRAGEDIE… Beatrice Padure, tanara care se lupta de doi ani de zile cu o boala rara, a incetat din viața. Anunțul a fost facut de catre familia acesteia pe rețelele de socializare: “Cel mai frumos inger! Din pacate pentru noi lupta cu aceasta boala crunta s-a incheiat, dar Dumnezeu are la dreapta Sa…