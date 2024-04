Restricții pentru sute de plaje din Grecia. Ce trebuie să afle turiștii care vor merge în vară Ca in fiecare an, mulți turiști romani au ales sa-și petreaca vacanțele din acest an pe plajele din Grecia, numai ca autoritațile anunța restricții pentru sute de plaje din Grecia, iar cei care nu le respecta risca amenzi usturatoare. Autoritațile au impus restricții pentru sute de plaje din Grecia Turiștii care calatoresc in Grecia in […] The post Restricții pentru sute de plaje din Grecia. Ce trebuie sa afle turiștii care vor merge in vara appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru iubitorii de vacanțe. Apare 0 noua stațiuni turistica, ce promite surprize de neuitat pentru toți cei care vor ajunge in zona. Autoritațile locale cred ca vizitatorii vor da navala aici, pentru ca localitatea are o atracție cu care spera sa dea lovitura. Se deschide o noua stațiune…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a zguduit parți uriașe din sudul Greciei – aproape de locul unde turiștii britanici se vor bucura de soarele de primavara. In acest moment, nu exista rapoarte despre persoane ranite sausau daune, deși acest lucru se poate schimba pe masura ce ziua trece. Cutremurul…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat un avertisment pentru Romania in contextul alegerilor din perioada 15-17 martie 2024, in Rusia. Daca Vladimir Putin va caștiga din nou voturile rușilor, obținand un al cincilea mandat, perspectivele nu sunt optimiste. Vladimir Putin ar putea obține un…

- Autoritatile de frontiera ungare au informat Politia de Frontiera Romana ca incepand cu data de 14.03.2024 ora 23.00 (ora Romaniei) pana in data de 15.03.2024 ora 23.00 (ora Romaniei) pe teritoriul Ungariei .... The post CIRCULAȚIE LA FRONTIERA Restrictii de circulatie pentru automarfare, pe teritoriul…

- Guvernul se pregatește sa ia masuri pentru a soluționa una dintre principalele probleme cu care se confrunta structuri ale Ministerului Afacerilor Interne – deficitul de personal. Așadar, se vor face mii de angajari in Poliție in acest an. Autoritațile vizeaza deblocarea unor posturi vacante de execuție.…

- Vești bune pentru iubitorii de mare și distracție. Autoritațile au anunțat ca se va deschide o noua plaja in Romania, cu cel mai fin nisip de pana acum. Din vara va fi disponibila și are o suprafața surprinzatoare, care va gazdui un numar mare de persoane. O noua plaja in Romania Ministrul Mediului,…

- Continua ancheta in cazul incendiului devastator de la Ferma Dacilor, din Tohani, județul Prahova. Autoritațile cauta inca o noua persoana care ar fi fost vazuta de angajații de la Ferma Dacilor, in noaptea in care flacarile au distrus locația. Continua cercetarile la Ferma Dacilor Misterele se adancesc…