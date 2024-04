Cât de periculoase sunt plajele lărgite de pe litoralul românesc. Avertismentul unui doctor De-a lungul anilor, pe litoralul romanesc autoritațile locale au reamenajat, iar mai nou au largit plajele, atat in Mamaia, precum și in Eforie. Numai ca, spun specialiștii, este important sa știm cat de periculoase sunt plajele largite de pe litoralul romanesc, iar asta vine ca un avertisment din partea unui doctor. De 17 ani autoritațile […] The post Cat de periculoase sunt plajele largite de pe litoralul romanesc. Avertismentul unui doctor appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

