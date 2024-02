Malaria, cauza decesului Cameliei Tișe, potrivit INML Camelia Tișe, fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, a decedat din cauza malariei, potrivit rezultatelor de la INML, anunța Antena3 CNN. Camelia Tișe, 47 de ai, a fost gasita moarta in locuința sa din Cluj Napoca. Menajarea este cea care a anunțat imediat la 112. Camelia Tișe revenise de cateva zile dintr-o vacanța in Zanzibar și se pare ca in ultimele zile nu s-a simțit bine. In ultimele trei luni Ministerul Sanatații a transmis recent, ca , in ultimele trei luni, in Romania au fost diagnosticate 11 cazuri de malarie. Este vorba despre persoane care au calatorit in zone endemice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

