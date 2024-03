Adio pensionarea anticipată. Cine sunt românii care pierd această facilitate Noi reguli privind pensionarea anticipata, din acest an. Concret, din luna septembrie unele categorii de angajați nu vor mai beneficia de pensionarea anticipata fara penalizare. Pensionarea anticipata fara penalizare va fi eliminata, conform noii Legi a Pensiilor, care intra in vigoare de la 1 septembrie 2024, pentru o anumita categorie de angajați romani. Este vorba de Legea 201/2020 care modifica art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 832 din data de 10 septembrie 2020. Astfel, persoanele care au locuit cel puțin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

