- Veste importanta pentru pensionarii romani! Ministerul Muncii a facut precizari legate de impozitarea pensiilor. Ce schimbari au fost facute, aflați in randurile urmatoare. Impozitarea pensiilor 2024 Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a anunțat ca impozitarea pensiilor contributive nu s-a schimbat…

- Cu cat vor crește pensiile de la 1 septembrie 2024. Exemplu de calcul, prezentat de șeful Casei de Pensii Cu cat vor crește pensiile de la 1 septembrie 2024. Toate pensiile urmeaza sa fie recalculate din luna septembrie, potrivit noii legi a pensiilor. Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a explicat…

- O vedeta cunoscuta din Romania a decis sa demisioneze de la Tv pe motiv ca vrea sa se concentreze pe alte proiecte personale. Șefii au gasit deja un inlocuitor, iar Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu au fost cei care au facut anunțul plecarii vedetei și inlocuirii sale din cadrul emisiunii. Andreea…

- „Practic s-a marit valoarea punctului de pensie de la 1.785 la 2032 de lei”, a spus Daniel Baciu.„Intr-adevar a inceput deja distribuția pensiilor pentru beneficiarii noștri, pensionari care au optat ca modalitate de plata prin mandat poștal. Am primit mesaje și de la pensionari. Deja au primit pensiile…

- Casa Naționala de Pensii a anunțat ce romani vor beneficia de majorarea pensiilor in 2024 și care sunt condițiile care trebuie indeplinite. Aflați in randurile urmatoare toate detaliile. Ce majorari de pensii vor fi in 2024 Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, a anunțat ca romanii care…

- Anunț important pentru toți pensionarii din Romania, care așteapta cu nerabdare anul 2024. Avand in vedere ca de la 1 ianuarie are loc majorarea tuturor pensiilor, afla cu cat cresc, de fapt, din noul an. Conform premierului țarii, unele nu vor fi deloc majorate, ci chiar se va taia din suma inițiala.…

- Majorarile pensiilor promise pentru ianuarie și septembrie 2024, au o mare problema, și anume bugetul de stat care este intr-un deficit major. Cu toate astea, fostul ministru la Muncii, Marius Budai, cel care a propus noua lege a pensiilor, a explicat care sunt pensiile care vor crește cu peste 100%,…