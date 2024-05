Stiri pe aceeasi tema

- Fratii Gabriel si Robert Burtanete au renuntat la participarea la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Rimini (Italia). Astfel, ei rateaza ultima sansa de a obtine calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. „Gabriel si Robert Burtanete au decis sa nu participe la Campionatele Europene…

- Romania debuteaza la Jocurile Olimpice din 2024 contra Greciei, medaliata cu argint la Tokyo, pe 28 iulie, de la 22:05 in Aquatic Center. Naționala maculina a Romaniei are o misiune dificila la Paris, intalnind in grupa A echipe cu experiența olimpica. Croația, Italia, Grecia, SUA și Muntenegru sunt…

- Naționala de fotbal U20 a Romaniei va participa pentru a patra oara consecutiv la Elite League. In ediția 2024-2025 a competiției Romania va intalni Germania, Anglia, Italia, Cehia, Portugalia, Turcia și Polonia. Federația Romana de Fotbal a anunțat, pe site-ul sau, joi, programul naționalei U20…

- Antrenorul echipei nationale masculine de polo pe apa a Romaniei, Bogdan Rath, a declarat, duminica, pe Aeroportul ''Henri Coanda'', la revenirea de la Campionatul Mondial de la Doha, ca nu e vorba despre noroc in privinta calificarii la Jocurile Olimpice de la Paris, soarta fiind decisa de jucatorii…

- Romania a fost repartizata in grupa A și va intalni Croația, Italia, Grecia, SUA și Muntenegru la Paris. „Nu o sa ne mulțumim doar cu aceasta calificarea”, a transmis Bogdan Rath, selecționerul naționalei masculine. Baieții antrenați de Bogdan Rath au avut o zi plina de emoții, mai intai au aflat ca…

