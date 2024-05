Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei s-a clasat, duminica, pe locul 4 in finala Campionatului European de la Rimini. Aurul continental a revenit Italiei.Cu un punctaj total de 156.397, tricolorele Sabrina Maneca Voinea, Ana Maria Barbosu, Lilia Cosman si Amalia Ghigoarta au incheiat finala pe locul 4, la fel ca in calificari,…

- Echipa Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea, joi, in calificarile Campionatelor Europene feminine de gimnastica artistica de la Rimini (Italia), in timp ce Sabrina Maneca Voinea a ocupat locul al patrulea la individual compus. Potrivit Agerpres , Romania (Sabrina Maneca Voinea, Ana Maria Barbosu,…

- Delegatia Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie-11 august) a ajuns la 80 de sportivi, a anuntat vineri Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, dupa ce Ebru Bolat si-a asigurat prezenta in intrecerile de yachting.Este pentru a treia oara in istorie cand Romania va avea la startul competitiei…

- Pentru a marca Jocurile Olimpice din Franta, Muzeul Luvru propune sesiuni sportive matinale in mijlocul unora dintre cele mai frumoase colectii ale sale. Cel mai vizitat muzeu din lume ofera o noua experienta „Courez au Louvre”, „o sesiune de pregatire fizica ce combina tururi ghidate, dans si antrenament…

- Simona Halep ar fi trebuit sa joace in weekend-ul 13-14 aprilie in duelul dintre Ucraina și Romania din Billie Jean King Cup, dar Federația Romana de Tenis a anunțat ca acest lucru nu se va intampla din cauza unor motive medicale. Asta inseamna ca Simona nu va mai avea nicio șansa de a ajunge la vara…

- Federatia Romana de Gimnastica (FRG) a anuntat, joi, rezultatele tragerii la sorti pentru concursul de calificare, de la JO de la Paris. Potrivit tragerii la sorti, echipa feminina a Romaniei va concura in prima subdiviziune, iar adversare vor fi reprezentantele Marii Britanii si sportive…

- Nationala Croatiei este noua campioana mondiala la polo, dupa ce a invins sambata, la Doha, in urma aruncarilor de departajare, reprezentativa Italiei, scor 14-13. Echipa Romaniei s-a clasat pe locul 10, dar va merge la JO de la Paris gratie retragerii Africii de Sud, potrivit news.ro Tot sambata,…

- Jocurile Olimpice 2024 din Franța vor incepe in vara acestui an, iar cele mai importante competiții sportive vor fi difuzate in direct pe postul public de televiziune. Din informațiile Gazetei Sporturilor, Societatea Romana de Televiziune a trebuit sa plateasca catre Uniunea Europeana de Radio și Televiziune…