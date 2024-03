Stiri pe aceeasi tema

- Formațiile HC Buzau și CSU Suceava s-au intalnit duminica seara intr-un meci contand pentru etapa a XIX-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Duelul a fost unul captivant, gustat din plin de publicul numeros prezent in sala „Romeo Iamandi".Cele doua echipe s-au intrecut in faze ...

- Runda a XVIII-a a Ligii Zimbrilor programeaza pentru CSU Suceava intalnirea cu echipa campioana a Romaniei, Dinamo București. Meciul va avea loc vineri de la ora 17.30 in sala ”Dumitru Bernicu” din Suceava. Oaspeții sunt favoriți fara nicio indoiala, dar partida reprezinta o excelenta verificare a nivelului…

- In cadrul etapei a XVII-a a Ligii Zimbrilor, CSU Suceava a evoluat, la sfarșitul saptamanii trecute, pe terenul gruparii Poli Timișoara. Jucand cu mult aplomb, mai ales in repriza secunda, sucevenii au caștigat cu 34-30. Așadar, bucovinenii au promovat primul examen in fața profesorului sucevean Mihai…

- Formațiile Steaua București și CSU Suceava s-au intalnit in prologul etapei a XVI-a a Ligii Zimbrilor. Echipa gazda, aflata intr-o situație dificila in clasament, s-a montat serios pentru aceasta intalnire, pe care a caștigat-o la final cu 29-22. La pauza, bucureștenii aveau un avantaj de patru goluri,…

- Primul meci oficial al anului 2024 programeaza pentru CSU Suceava duelul cu U Cluj. Sucevenii vor revanșa dupa eșecul suferit in tur. CSU Suceava ocupa locul IX in clasamentul Ligii Zimbrilor cu 18 puncte, in timp ce ardelenii se afla pe poziția a XII-a cu 10 puncte. Meciul din etapa a XV-a va avea…

- Aflate in plina perioada de pregatire in perspectiva sezonului oficial de primavara al Ligii Naționale de handbal masculin, formațiile CSU Suceava și CSM Bacau s-au intalnit intr-o dubla amicala. Daca in urma cu o saptamana universitarii s-au impus cu 34-31, in sala „Dumitru Bernicu”, jocul revanșa,…

- CS Minaur Baia Mare incepe anul 2024 cu un meci amical, in compania echipei CSM Sighișoara. Disputa va avea loc sambata, 20 ianuarie, de la ora 15:00, in Sala Polivalenta din Baia Mare. Intrarea este libera. Primul meci oficial va fi in 2 februarie, in deplasare cu HC Buzau, in Liga Zimbrilor. Echipa…

- CSU Suceava a incheiat anul competițional 2023 cu o victorie dramatica, scor 29-27 (11-13), obținuta la finele saptamanii trecute, pe terenul celor de la CSM Bacau, in prima etapa din returul Ligii Naționale la handbal masculin. Condusa pe aproape intreg parcursul meciului, la un moment dat chiar la…