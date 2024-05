Cele mai bune filme 2024 ce urmează să fie lansate! VIDEO TRAILERE Cele mai bune filme ce urmeaza sa fie lansate in 2024. Ne apropiem de jumatatea anului, unul destul de bogat din punct de vedere al gradoproducțiilor cinematografice hollywoodiene. Va prezentam cateva din cele mai bune și așteptate filme ce urmeaza sa le vedem- pentru inceput- in cinematografe. Furiosa: Saga Mad Max (22 mai) Filmul exploreaza trecutul personajului Furioasa, promovat de succesul ”Mad Max: Drumul Furiei” (Tom Hardy și Charlize Theron). SF-ul se desfașoara tot intr-o lume post-apocaliptica, personajul principal (interpretat de Anya Taylor Joy), Furioasa fiind rapita de Warlord Dementus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In luna martie 2024, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 1,8% fata de luna februarie 2024. In luna martie 2024, comparativ cu luna martie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 7,9%”, arata datele…

- Confruntat cu acuzația ca s-ar folosi de funcția de la NATO pentru a-și face campanie electorala, Mircea Geoana a declarat ca iși face doar datoria de cetațean roman și de lider NATO.„Eu sunt un om care toata viața mea mi-am facut job-ul cu profesionalism și cu competența.

- ”In anul 2023 au fost terminate 71454 locuinte, in scadere cu 1.878 locuinte, fata de anul 2022. In trimestrul IV 2023 au fost date in folosinta 21.461 locuinte, in crestere cu 923 locuinte, fata de trimestrul IV 2022”, arata datele INS. Anul 2023 fata de anul 2022 In anul 2023 au fost terminate 71.454…

- In aceasta noapte a avut loc decernarea premiilor Academiei de Film din SUA, cunoscute popular drept „premiile Oscar”, dupa numele statuetei aurii care este inmanata caștigatorilor. 2023 a fost un an plin de lansari de filme foarte bune, multe dintre ele fiind considerate favorite pentru anumite categorii…

- O sa incep acest review cu o sincera recomandare: mergi la cinema și uita-te la acest film, pe cel mai mare ecran la care ai acces, pentru ca merita. Da, toata lumea il lauda, sunt cuvinte foarte mari scrise și spuse despre acest film, dar sunt binemeritate. Dune: Part Two este probabil cel mai apropiat…

- S-a stins din viața Constantin Paun, actorul-cascador pe care Sergiu Nicolaescu l-a distribuit in mai toate filmele sale legendare. Artistul, unul din pionierii și creatorii școlii de cascadori din Romania, recent premiat de Uniuniea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania (UARF) pentru aportul…

- Simona Halep a acționat oficial in judecata compania canadiana de suplimente nutritive contaminate cu substanța care i-ar fi atras suspendarea pentru dopaj. In așteptarea verdictului Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), pentru o reducere a suspendarii participarii sale la competiții,…

- Cele mai așteptate filme in 2024! Noul an cinematografic va fi unul bogat in premiere cinematografice, mai ales ca se adauga multe producții a caror lansare a fost blocata de greva scenariștilor. Cunoscuta platforma IMDb confirma un an cu multe lansari de producții Made in Hollywood, lista in capul…