Fiul fostului ministru al Sportului, implicat într-un accident rutier Edvard Novak, fiul cel mare al fostului ministru al Sportului, Eduard Novak , a fost victima unui accident rutier, in timp ce se afla la un antrenament cu bicicleta . Edvard (20 de ani) a avut nevoie de o interventie chirurgicala, a anuntat fostul ministru. „Ciclismul in Romania e sport extrem. Azi, in Edvard, cu care eram iesiti la antrenament, a intrat o masina. Din fericire a scapat doar cu o mica interventie chirurgicala. Acum cativa ani, Edmond a patit acelasi lucru. Drumurile din Romania sunt extrem de periculoase, soferi nervosi, condus agresiv, grija zero pentru partenerii de trafic. Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

