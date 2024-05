Vremea se schimbă radical după minivacanța de Paște. Meteorologii au actualizat prognoza meteo Saptamana viitoare vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor. Conform prognozei anuntate vineri, in saptamana 13 – 20 mai, temperaturile se vor situa sub cele obisnuite in acest interval. Saptamana 06.05.2024 – 13.05.2024 Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana, in cea mai mare parte a tarii. Cantitatile de precipitatii vor fi […] The post Vremea se schimba radical dupa minivacanța de Paște. Meteorologii au actualizat prognoza meteo appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

