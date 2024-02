Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a atacat cu cuțitul trei persoane, sambata dimineața, in statia Gare de Lyon, din Paris. Autoritațile l-au prins pe agresor. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 8:00 dimineața, intr-un loc aglomerat, unde se intersecteaza caile ferate catre destinații naționale, precum și cele spre Elveția…

- Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, l-a invitat pe omologul sau britanic, James Cleverly, marti seara la Paris pentru o reuniune de lucru, noteaza AFP, citat de Agerpres.Intr-un mesaj postat pe X, Gerald Darmanin a enumerat subiectele intalnirii lor, citand fara comentarii "lupta impotriva…

- Inotatorul roman David Popovici, 19 ani, a caștigat, sambata, 27 ianuarie, proba de 200 de metri liber, la EuroMeet, un important concurs de natație care se desfașoara in Luxemburg, informeaza site-ul oficial al competiției.Campionul de la CS Dinamo a terminat detașat cursa de 200 metri liber, cu timpul…

- Japonia, acolo unde la 1 ianuarie s-a produs un seism devastator, cu magnitudinea de 7,6, continua sa fie lovita de cutremure. Miercuri, 3 ianuarie, un seism cu magnitudinea 5,4 s-a produs in Honshu, la o adincime de 10 km. {{723223}}Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 28km SE de Toyama,…

- Nelipsite in aproape niciun colț al lumii la final de an, au aparut la scurt timp dupa ce inventatorul american Thomas Edison a patentat pentru prima oara becul incandescent, in perioada 1879-1880. Cu toate acestea, a fost nevoie de aproape jumatate de secol pentru a fi puse bazele unei tradiții de…

- Azerbaidjanul a anuntat marti expulzarea a doi diplomati francezi pentru activitati "incompatibile cu statutul lor, intr un context de tensiuni intre cele doua tari din cauza sprijinului manifestat de Paris pentru Armenia, relateaza AFP, citata de Agerpres.Ambasadoarea Frantei, Anne Boillon, a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este consternat de atacul armat din Praga care a dus la pierderea atator vieti nevinovate si a transmis ca Romania este alaturi de poporul ceh in aceste momente. „Sunt consternat de impuscaturile de astazi din Praga, care au dus la pierderea atator vieti nevinovate.…

- Un barbat a murit și alte doua persoane au fost ranite intr-un atac provocat de un francez adept al califatului Statului Islamic, conform presei de la Paris. Atacul s-a produs in apropierea Turnului Eiffel. Autorul, care a folosit un cuțit și un ciocan, a fost arestat. Atacatorul l-a injunghiat pe un…