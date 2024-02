Stiri pe aceeasi tema

- Parizienii nu mai au parte de nicio clipa de liniste. Dupa o saptamana in care capitala franceza a fost luata cu asalt de fermierii furiosi, un atac armat zguduie orasul care va fi gazda Jocurilor Olimpice in numai cateva luni. Un african, cu permis de sedere in Italia, a ranit grav trei persoane intr-o…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca bugetul alocat federatiilor sportive pana la finalul Jocurilor Olimpice de la Paris este de 104 milioane de lei, precizand ca strategia de finantare va fi total diferita fata de anii anteriori,…

- Sportivi francezi au prezentat echipamentul Jocurilor Olimpice de anul acesta la Saptamana Modei de la Paris. Aproximativ 200 de zile ne despart de marea competitie sportiva gazduita de hexagon, potrivit Reuters . Setul contine uniforma pentru sportivii din Satul Olimpic, precum și ținutele de antrenament…

- Prim-ministrul francez Elisabeth Borne a demisionat luni, 8 ianuarie, in contextul in care președintele Emmanuel Macron incearca sa dea un nou impuls celui de-al doilea mandat al sau, inaintea alegerilor pentru Parlamentul European și a Jocurilor Olimpice de la Paris din aceasta vara, informeaza Reuters.Macron…

- Guvernul a luat decizia de a dubla premiile pentru sportivii romani calificați la Jocurile Olimpice de la Paris, conform anunțului facut vineri de catre purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. Dupa ședința de guvern, purtatorul de cuvant al Guvernului a dezvaluit ca, avand in vedere…

- Stadionul Yves-du-Manoir este situat in orasul Colombes, la nord-vest de centrul orasului Paris, la 9 kilometri de satul olimpic, si va fi din nou gazda Jocurilor Olimpice, dupa 100 de ani. Arena a fost principalul cadru al celei de-a 8-a editii a Jocurilor Olimpice de la Paris din 1924. In acel an,…

- Sezonul 2024/2025 din Ligue 1 va incepe, ca si cel din Ligue 2, in weekendul 16 august, la cinci zile dupa incheierea Jocurilor Olimpice de la Paris, potrivit calendarului LFP prezentat vineri.Acest calendar a fost aprobat de Comitetul Executiv al Federatiei Franceze de Fotbal, "tinand cont de solicitarea…

