- Dupa mascote, torta, medalii si afis, se stie cum arata podiumul Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Paris: din plastic reciclat, acesta prezinta pe fatada modele curbe care amintesc de Turnul Eiffel, scrie joi AFP, conform Agerpres.

- Jucatorii de tenis de masa Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu, dublul mixt al Romaniei, s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Odata cu aparitia clasamentului mondial pe data de 7 mai, perechea tricolora (#8 mondial) medaliata cu bronz la ultima editie a Jocurilor Europene a obtinut oficial…

- Pregatiri ca de razboi! Franta vrea sa foloseasca sistemul de aparare aeriana al Greciei pentru Jocurile Olimpice (presa)Franta a cerut sa imprumute un sistem de aparare antiaeriana grecesc pe durata Jocurilor Olimpice de la Paris, informeaza cotidianul grec Kathimerini, potrivit Politico, scrie…

- Compania de transport public din Paris (RATP) va propune ca mecanicii ce conduc metroul și trenul in timpul Jocurilor Olimpice și Paralimpice de la Paris 2024 sa fie rasplatiți cu o prima de 1.600 de euro. Aproximativ 2.000 de oameni care vor lucra in condiții stresante in perioada 22 iulie-8 septembrie…

- Daca bonusurile si compensatiile financiare promise pe durata Jocurilor Olimpice de la Paris nu vor fi eliberate rapid politistilor francezi, sindicatul Alliance a amenintat, marti, ca va perturba stafeta tortei olimpice, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Ofiterii de politie si toti agentii Ministerului…

- Cu o luna inainte de incheierea calificarilor, Romania nu are niciun sportiv cu biletele asigurate pentru Jocurile Olimpice. Cu mai puțin de 100 de zile pana la debutul Jocurilor Olimpice, judo-ul romanesc tremura. Nu are nici macar un sportiv calificat la Paris, iar șansele sunt destul de mici. Lista…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a vorbit intr-o vizita oficiala in Guyana despre amenințarile teroriste care ar putea aparea pe timpul desfașurarii la JO 2024 (26 iulie-11 august). Emmanuel Macron a spus ca tara sa „este pregatita si va fi pregatita" sa faca fata posibilelor amenintari teroriste…

- Nu mai putin de un milion de persoane, sportivi, antrenori, voluntari sau chiar riverani care vor participa in aceasta vara la Jocurile Olimpice si paralimpice de la Paris vor face obiectul unei anchete de securitate prealabile, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Cu cea mai mare discretie, anchetatori-analisti…