Formația timișoreană Dincolo de Ziduri a lansat videoclipul piesei „Țară țară vrem ostași” Formația timișoreana Dincolo de Ziduri a lansat un videoclip al piesei Țara șara vrem ostași, piesa inclusa pe cel mai recent material discografic al trupei, Antiteza. Discul timișorenilor are parte de aprecieri din partea melomanilor și a fost laudat chiar și de alți muzicieni. „«Antiteza» m-a impresionat in primul rand prin producție: are un sound […] Articolul Formația timișoreana Dincolo de Ziduri a lansat videoclipul piesei „Țara țara vrem ostași” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Edward Sanda lanseaza un nou single – „Senorita”. Videoclipul piesei reda dragostea dintre protagoniști, care sunt chiar Cleopatra Stratan și Edward. Ea joaca rolul „Senoritei” iar el - pe cel al indragostitului care ii canta despre iubirea sa, scrie SHOK.md .

- Artistul timișorean Ioan Popovici și trupa de rock alternativ Flare iși continua colaborarea fructuoasa inceputa acum mai bine de o luna și lanseaza un nou videoclip cinematic, de aceasta data, pentru single-ul „Never Again”. Piesa este o compoziție ce aduce in prim plan o poveste clasica ce implica…

- Empire Of The Sun a lansat single-ul “Changes”. Piesa mult așteptata este o renaștere triumfatoare dupa aproape opt ani de la ultimul lor LP. „Changes” introduce un nou capitol pentru Empire of the Sun, intruchipand angajamentul lor neclintit de a crea peisaje sonore eterice care rezoneaza cu publicul…

- Muzicienii care alcatuiesc formația Etenal Dark au lansat o noua melodie care va fi inclusa in viitorul album al trupei. Piesa „Timp” se va regasi pe materialul discografic Cugetari” și are parte de un videoclip filmat la „Victoria’s Place” din Oradea. „Sloganul nostru pentru aceasta piesa este: «Timp»-filozofie…

- In era digitala in care tehnologia avanseaza cu o viteza copleșitoare, identificarea și recunoașterea unui videoclip trucat devine din ce in ce mai dificila și mai importanta. Cu fenomenul Deepfake caștigand din ce in ce mai multa popularitate și devenind o amenințare reala pentru securitatea cibernetica,…

- Artista pop Yvonne, a lansat un nou videoclip, de aceasta data, pentru hit-ul „Should have listened”, o balada moderna ce imbina sound-ul super catchy specific genului pop cu elemente de indie și electronica intr-un melanj sonor absolut fermecator. Single-ul cu arome de veritabil hit radio, „Should…

- Formația Syn Ze Șase Tri a luat naștere in 2007 la Timișoara și a inceput sa lucreze la al șaselea album de studio, care poarta numele de „Tarimul de cleștar”. Acest nou capitol va fi continuarea poveștii pe care Syn Ze Șase Tri, a inceput-o cu primul album de studio „Intre doua lumi” lansat in […]…

- La doar cateva saptamani dupa lansarea melodiei „Ai plecat”, Dragoș Moldovan, artistul timișorean care in anul 2019 a ciștigat concursul Vocea Romaniei, a lansat o noua piesa care poarta numele de „Unde naiba sunteți?!”, melodia fiind editata de MediaPro Music. Artistul și-a descoperit pasiunea pentru…