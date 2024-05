Trupa Weeping Assault a lansat recent un nou videoclip, pentru piesa „The Sin”. Formata in anul 2021, trupa este considerata drept una din cele mai promițatoare nume aparute recent in sfera metal din Timișoara și se bucura deja de o susținere considerabila in randul fanilor metal locali si nu numai. Cu un sound care vibreaza […] Articolul Formația timișoreana Weeping Assault a lansat un nou videoclip, la piesa „The Sin” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .