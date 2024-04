Zeci de morți la Istanbul după o explozie și un incendiu într-un club aflat în renovare Autoritațile locale din Istanbul au anunțat ca 29 de persoane au murit dupa o explozie și un incendiu izbucnite in timpul lucrarilor de renovare efectuate la un club de la subsolul unei cladiri din zona centrala a orașului, transmite CNN Turk. Incidentul a avut loc, marți, in jurul orei locale 13:00 in Șișli, un cartier central din Istanbul, cu hoteluri de lux, magazine de moda și centre comerciale. Potrivit CNN Turk, se presupune ca o explozie a avut loc langa scena clubului de noapte Masquerade, situat la subsolul unei cladiri de apartamente cu 16 etaje. Clubul era inchis pentru Ramadan, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alarma s-a dat dupa miezul nopții. Oamenii au sunat disperați la 112 și au spus ca fabrica de produse chimice a fost cuprinsa de flacari. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit, iar polițiștii au blocat strada și au oprit circulația din cauza pericolului de explozie.Ulterior, un mesaj RO-alert…

- Autoritațile locale din Istanbul au anunțat marți ca 25 de persoane au murit dupa o explozie și un incendiu izbucnite in timpul lucrarilor de renovare efectuate la un club de la subsolul unei cladiri din zona centrala a orașului, scriu Reuters și CNN Turk. The post TURCIA 25 de persoane au murit in…

- Un incendiu puternic a izbucnit la subsolului unui bloc de 16 etaje din districtul Beșiktaș, in Istanbul. Din primele informații, acolo se afla un club de noapte in renovare. Publicația The Anatolia Post transmite ca 15 oameni au murit, iar alți opt au fost raniți, conform observatornews.r o.

- Incendiul a izbucnit marți, 2 aprilie, in clubul aflat la baza unei cladiri de 16 etaje din cartierul Beșiktaș din Istanbul, autoritațile precizand ca este posibil ca focul sa fi pornit din cauza lucarilor de renovare, relateaza CNN Turk și publicația Daily Sabah.Cel puțin 15 persoane au murit și peste…

- Cel puțin noua pompieri din Los Angeles au fost raniți intr-o explozie a unui camion și cel puțin doi sunt in stare critica, a declarat un purtator de cuvant al departamentului, transmite CNN. ACTUALIZARE: Autoritațile au anunțat ca noua pompieri au fost raniți in explozie, iar doi sunt in stare critica.…

- Ordonanta adoptata miercuri de catre Guvern are in vedere crearea cadrului legal pentru inspectia tehnica si supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica si cresterea in felul acesta a gradului de siguranta a circulatiei, mai arata comunicatul de presa al MTI. Executivul a adoptat si un act normativ…

- Cel putin 6 persoane au murit, iar alte peste 20 au fost ranite luni, intr-o explozie de origine necunoscuta intr-un depozit comercial in capitala Azerbaidjanului, Baku, anunta autoritatile, relateaza AFP, potrivit news.ro.O ancheta penala a fost deschisa cu privire la ”incalcarea regulilor de securitate…

- Incidentul a avut loc intr-un oraș aflat in apropiere de Hamburg. Focul a izbucnit la etajul al treilea al spitalului și a cuprins mai multe saloane cu pacienți.Majoritatea victimelor au arsuri și au inhalat fum, au transmis autoritațile. De asemenea, aripa afectata a spitalului nu mai este utilizabila.…