Stiri pe aceeasi tema

- Nigeria a retinut doi directori executivi de la Binance, care au venit in tara dupa ce mai multe servicii de schimb cripto au fost interzise saptamana trecuta. Autoritatile nigeriene au luat recent in vizor criptomonedele, dupa ce moneda nationala s-a devalorizat, ceea ce a alimentat cea mai mare inflatie…

- In acest week-end, distinsul veteran de razboi, sergent (rtr) Petre Șerban, singurul ramas in viața din comuna Pucheni, a fost sarbatorit la implinirea a 101 ani. Alaturi de familia sa, la eveniment a participat, din partea administrației publice locale, primarul comunei Corneliu Nistor, care a fost…

- ”De astazi incepe incarcarea tichetelor sociale pentru alimente in valoare de 250 de lei pentru beneficiarii masurii „Sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate in perioada 2024-2027”. 2,7 milioane de persoane vor beneficia, in cursul anului 2024, de sprijinul de 250 lei o data…

- Reprezentanții ONU au anunțat ca nu vor participa la evacuarea forțata a civililor din orașul Rafah. Masura ar putea fi impusa de autoritațile din Israel. In ultimele zile, luptele s-au concentrat in jurul orașului din sudul Fașiei Gaza, potrivit jurnalul.ro. Biroul umanitar al ONU (OCHA) a anunțat…

- Numarul infecțiilor respiratorii este in creștere in județul Hunedoara, conform monitorizarii autoritaților sanitare in ultimele doua saptamani, raportand datele privind imbolnavirile inregistrate in perioada 8-21 ianuarie. In saptamana 8-14 ianuarie, au fost inregistrate 1626 de cazuri de…

- Ministerul Familiei anunta ca a inceput perioada de depunere a proiectelor pentru investitia in centre sociale cu servicii destinate prevenirii separarii copilului de familia sa. Bugetul alocat pentru construirea de noi centre se ridica la peste 21 de milioane de euro, iar de aceste servicii sociale…

- Federatia Nationala Sindicala din Asistenta Sociala si Protectia Copilului PRO ASIST anunta, printr-un comunicat dat publicitatii miercuri, ca solicitarea privind deblocarea angajarilor in acest sector de activitate este ”un ultim demers”, premergator strangerii de semnaturi pentru greva generala, relateaza…

- Doua masuri extrem de importante pentru autoritațile publice locale.La finalul anului 2023, Guvernul Romaniei a aprobat doua masuri extrem de importante pentru autoritațile publice locale. Prima se refera la sumele transferate catre beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locala (etapele I…