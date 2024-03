Coaliţia PNL-PSD a pregătit un nou set de măsuri economice Printre masurile agreate se afla schema de ajutor de stat pentru activitati productive, cu o valoare estimata de 2,2 miliarde de lei, cu 150 de firme beneficiare, valoarea maxima a ajutorului de stat fiind de 70 % din valoarea proiectului. O alta masura se refera la crearea cadrului legal pentru contractarea de imprumuturi de catre autoritatile publice locale in vederea terminarii proiectelor nefinalizate/nefunctionale aferente programelor 2014-2020, in conditiile in care valoarea proiectelor nefinalizate este de aproximativ 350 milioane de euro, afirma surse din coalitie. De asemenea, va fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

