Stiri pe aceeasi tema

- Rafila face apel la populație sa ridice pastilele de iod din farmacii. „Intr-o situație de criza va fi greu sa ajunga la toata lumea” Deși au inceput sa fie distribuite in farmacii deja de doi ani, doar 3% dintre cele 30 de milioane de pastile cu iodura de potasiu au fost ridicate de romani. Alexandru…

- Produsul intern brut al Germaniei este asteptat sa creasca cu doar 0,2% in acest an, fata de estimarea anterioara de 1,3%, in timp ce tara traverseaza ”ape dificile”, a declarat miercuri ministrul german al Economiei, Robert Habeck, transmite CNBC. Habeck a spus ca guvernul anticipeaza ca PIB-ul Germaniei…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca decesul lui Catalin Toma, președintele CJ Vrancea, a fost cauzat de o evoluție nefavorabila și nefericita din punct de vedere medical an unei afecțiuni respiratorii, o viroza, care ulterior a dus la complicații cardio-vasculare. Rafila a adaugat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata la Antena 3, despre decesul presedintelui CJ Vrancea, Catalin Toma, ca este vorba de „evolutia nefavorabila si nefericita” din punct de vedere medical a unei afectiuni respiratorii, ulterior cu complicatii cardio-vasculare. „Nu aș vrea sa…

- El a afirmat, marti, la sesiunea ordinara a Adunarii Generale a Asociatiei Comunelor din Romania, ca, din ultimele informatii primite, s-au inregistrat dificultati in utilizarea sistemului informatic Hipocrate la 21 de spitale."La unele dintre ele s-au remediat sistemele informatice, este vorba despre…

- Pensionarii din Romania pot in curand sa se bucure de biletele de tratament oferite de la stat. Care sunt condițiile? Pensionarii asigurați pot deja sa depuna cereri la casa teritoriala de pensii, unde biletele pentru prima serie au fost alocate. Din acest an, in lista beneficiarilor a fost inclusa…

- ”Comisia Europeana a aprobat o schema a Romaniei de aproximativ 241 de milioane euro (1,2 miliarde lei) pentru sprijinirea sectorului agricol al productiei vegetale primare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza si de tranzitie pentru…

- „In alta ordine de idei, va anunț ca anul 2024 va fi tot despre economie și viața romanilor. Anul trecut am reușit sa avem cea mai mare creștere economica din regiune, in condiții foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 țari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in…