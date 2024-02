Germania a redus estimarea privind creşterea economiei proprii, în acest an Produsul intern brut al Germaniei este asteptat sa creasca cu doar 0,2% in acest an, fata de estimarea anterioara de 1,3%, in timp ce tara traverseaza ”ape dificile”, a declarat miercuri ministrul german al Economiei, Robert Habeck, transmite CNBC. Habeck a spus ca guvernul anticipeaza ca PIB-ul Germaniei va creste cu 1% in 2025. Vorbind in cadrul unui briefing de presa, ministrul a atribuit prognoza revizuita in scadere unui mediu economic global instabil si cresterii reduse a comertului mondial, alaturi de rate mai mari ale dobanzilor. Aceste probleme au avut un impact negativ asupra investitiilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

