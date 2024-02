Japonia intră în recesiune în mod neaşteptat, Germania devine a treia mare economie a lumii PIB-ul nominal al Japoniei s-a situat la 4.210 miliarde de dolari in 2023, scazand sub 4.460 de miliarde de dolari, ceea ce face ca Germania sa se claseze pe locul patru in topul celor mai mari economii din lume, arata datele. Unii analisti avertizeaza cu privire la o noua contractie in trimestrul curent, deoarece cererea slaba din China, consumul slab si oprirea productiei la o unitate a Toyota Motor, toate acestea indica o cale dificila spre o redresare economica. „Ceea ce este deosebit de frapant este lentoarea consumului si a cheltuielilor de capital, care sunt piloni cheie ai cererii interne”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

