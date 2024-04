Olt: Bărbatul care și-a înjunghiat mortal soția, anchetat de doi ani pentru că și-a violat fiica de 12 ani Barbatul din Draganești-Olt care si-a injunghiat mortal sotia este acuzat ca, in urma cu doi ani, si-ar fi violat fiica, atunci in varsta de 12 ani, a anuntat marți IPJ Olt. Cei doi soți aveau o relație tensionata, iar femeia fusese batuta de soț inainte de crima, insa refuzase emiterea ordinului de protecție. Barbatul dorea ca sotia sa retraga plangerea depusa la politie pentru violul fetei. Dupa ce femeia a plecat la parinți, a urmarit-o și a injunghiat-o mortal in fața blocului. Barbatul și-ar fi violat una dintre fiice in 2022, pe cand erau in Austria. Un an mai tarziu, fata a sunat la 112… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Olt care și-a omorat soția, luni, 29 aprilie 2024, in strada, era cercetat pentru viol. Fiica sa l-a acuzat in 2023 ca, in 2022, in timp ce se aflau impreuna in Austria, a violat-o. Fata este de doua luni in grija DGASP unde au ajuns acum și alți doi frați.

- Un barbat de 68 de ani, din Teslui, judetul Olt, a fost retinut de politisti, dupa ce si-a injunghiat mortal sotia.Aseara, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, ca un barbat și-ar fi injunghiat soția Potrivit IPJ Olt , aseara, barbatul, pe fondul consumului de alcool și…

- Un barbat a fost retinut de politistii din Olt pentru 24 de ore dupa ce si-a omorat sotia. Anchetatorii au stabilit ca el a lovit-o mai intai pe femeie cu un lemn in cap, iar apoi a injunghiat-o.

- Inca o crima ingrozitoare arata o realitate cruda: victimele violentei domestice mor cu dreptatea si ordinul de protectie in mana. O femeie a fost ucisa de sot la Botosani, chiar in scara blocului in care locuia. Cu putin timp inainte de crima, il anuntase ca vrea sa divorteze si obtinuse un ordin de…

- Femeia, in varsta de 52 de ani, a fost atacata, miercuri seara, cu cutitul de soțul ei in momentul in care intra in scara blocului in care locuieste, din municipiul Botoșani. Fiica ei a gasit-o și a sunat la 112, iar politistii ajunsi la fata locului l-au gasit pe atacator, a anunțat IPJ Botoșani. Incidentul…

- Crima infioratoare! Femeie ucisa de sot la intrarea in scara blocului. Pe numele criminalului era emis un ordin de protectieO femeie a murit, miercuri seara, la intrarea in scara blocului in care locuia, in Botosani, avand o plaga taiata la nivelul gatului. Fiica ei a fost cea care a sunat la numarul…

- O femeie a murit, miercuri seara, la intrarea in scara blocului in care locuia, in Botosani, avand o plaga taiata la nivelul gatului. Fiica ei a fost cea care a sunat la numarul de urgente 112, iar politistii ajunsi la fata locului l-au gasit pe atacator care este si sotul victimei fata de care era…

- O crima infioratoare a avut loc in noaptea de sambata spre duminica intr-un hotel din zona Padina. Un barbat din Targoviște, in varsta de 41 de ani, ar fi fost injunghiat mortal de mai multe persoane. Persoanele banuite de comiterea crimei ar fi trei barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 32 de ani.…