- Antrenorul echipei spaniole de fotbal Valencia CF, Ruben Baraja, a jucat luni partida cu FC Barcelona cu al doilea cel mai tanar ''unsprezece'' din cele aproape 3.000 de meciuri din istoria sa in La Liga, cu o medie de doar 22 de ani si 203 zile, in care cel mai varstnic jucator a fost Pepelu, cu putin…

- Portarul Barcelonei, Marc-Andre ter Stegen, este la 53 de minute de a-și egala recordul de invincibilitate. Sezonul trecut, Real Madrid l-a oprit la 636 de minute fara gol primit in campionat. El Clasico Real Madrid - FC Barcelona e programat duminica seara, de la 22:00, și va fi liveTEXT pe GSP.RO…

- Selecționerul naționalei de fotbal a Germaniei, Julian Nagelsmann, a confirmat ca Manuel Neuer, care se confrunta cu o accidentare, va ramane prima opțiune pentru postul de portar, in ciuda prezenței lui Marc-Andre ter Stegen in poarta echipei in meciul impotriva Franței de sambata, desfașurat la Lyon.…

- Jucatorul japonez Takayuki Seto si-a prelungit contractul cu Petrolul Ploiesti pentru inca un an, pana in 2025. Takayuki Seto are 38 de ani si este un exemplu pentru toti tinerii sportivi, datorita modului de pregatire si a seriozitatii sale, anunta clubul ploiestean, potrivit news.ro.Japonezul…

- Ronaldo Deaconu (26 de ani) a fost titularizat de Gheorghe Hagi in echipa Farului și a deschis scorul in minutul 65 al partidei cu CFR Cluj, in etapa #29 din Superliga. Jucatorul constanțenilor a oferit prima reacție dupa remiza inregistrata in fața clujenilor. Deaconu a ajuns la al doilea gol in tricoul…

- „Fotbalul din Arabia Saudita o amenința pe Barcelona”, titreaza astazi ziarul catalan Mundo Deportivo pe coperta. Șeicii au 3 oameni importanți blaugrana pe lista: Marc-Andre ter Stegen, Raphinha și Robert Lewandowski. Vara trecuta, Barcelona a cedat insistențelor din Arabia Saudita pentru unul dintre…

- Dinamo a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare inregistrarea fundașului central Edgar Ie (29 de ani) la Liga Profesionista de Fotbal (LPF). Jucatorul din Guinea-Bissau va fi in lotul echipei pentru meciul din deplasare cu CFR Cluj, care va avea loc vineri, 23 februarie, de la 20:00. ...

- Acuzat de viol si incarcerat mai bine de un an ca masura preventiva, fostul jucator al echipelor FC Barcelona si PSG Dani Alves va afla joi verdictul, informeaza L'Equipe, potrivit news.ro Inalta Curte de Justitie din Catalonia a anuntat miercuri dimineata ca "toate partile din proces, inclusiv inculpatul",…