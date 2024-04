Stiri pe aceeasi tema

- "In urma sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova din 27 aprilie 2024, prezidata de prefectul Emil Draganescu, referitoare la evenimentul de tasare a terenului si aparitia fisurilor pe strada 23 August din Slanic, s-a solicitat autoritatilor publice si operatorilor economici…

- Surparea unei strazi din orașul Slanic-Prahova a condus la evacuarea a peste 40 de persoane, inclusiv a celor care lucreaza la poliție, dar nici pana acum nu se știe exact cauza care a generat acest dezastru, insa deja a aparut o ipoteza șoc. Strada din centrul stațiunii Slanic-Prahova, care s-a surpat…

- Autoritațile prahovene au decis, referitor la situația de urgența din orașul Slanic Prahova, unde o porțiune a unei strazi s-a surpat, o parte din asfalt deplasandu-se la doi metri adancime, evacuarea unor imobile din zona, interzicerea completa a traficului, precum și efectuarea unei expertize de specialitate…

- Dupa ce un crater uriaș a aparut chiar in mijlocul strazii in Slanic Prahova, autoritațile au luat masuri. In cadrul unei ședințe de urgența, s-a decis evacuarea oamenilor din 3 blocuri din apropiere și ducerea lor in adaposturi provizorii. Totodata, traficul auto si pietonal din zona a fost interzis…

- UPDATE: S-a instalat panica in Slanic Prahova, dupa ce o intreaga strada din centrul orașului s-a prabușit din motive inca necunoscute. Mai multe familii au fost evacuate. Este vorba de oamenii care locuiesc in blocurile aflate la aproximativ 50 de metri distanta de cavernele aparute. In jurul pranzului,…

- O strada din orasul prahovean Slanic s-a prabusit, joi dimineata, la fata locului aflandu-se reprezentantii autoritatilor pentru evaluarea situatiei. Strada 23 August din orasul Slanic s-a prabusit, chiar in fața sediului Poliției, asfaltul surpandu-se pe o lungime de mai multi metri, la mica distanta…

- Situație critica, ISU a intervenit de urgența! Strada surpata in Slanic Prahova / Foto-VideoO strada din orasul prahovean Slanic s-a prabusit, asfaltul pornind la vale pe o lungime de mai multi metri. Prabusirea carosabilului a antrenat si deplasarea pavelelor de pe trotuar.

- Tanarul a fost filmat pe strada ziua in amiaza mare de catre un trecator care a și sesizat poliția și a postat pe internet clipul.In imagini se vede cum tanarul drogat nu se poate ține pe picioare și nu iși poate coordona mișcarile.Potrivit specialiștilor, drogurile Zombie au preturi foarte mici. O…