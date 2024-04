Odiseea candidaturilor în democrația dâmbovițeană Daca ați avut sentimentul ca democrația aduce anumite inlesniri, menite in asigurarea unui anumit confort – legislație clara, fara ambiguitați, norme rezonabile de aplicare, etc. – ei bine!, cel puțin in materie electorala, v-ați inșelat amarnic! A candida in Republica Romania inseamna a-ți asuma o corvoada demna de muncile lui Hercule sau de peripețiile bravului Odiseu, in intoarcerea lui spre Ithaca. Sa trecem peste necesarele liste de susținatori – cu cifre prohibitive, gen 200.000 la europarlamentare pentru partide și alianțe sau 100.000 pentru candidați independenți– și sa ne oprim la alte… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

