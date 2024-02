Ați devalizat Băile Herculane! Ne-ați jefuit! CARAȘ-SEVERIN – Asta le-a reproșat consilierul liberal Doru Coșei reprezentanților PSD de la județ, dupa ce au taiat banii de echilibrare ai bugetului stațiunii și au vrut sa se dea salvatorii apelor termale! Miraculoasele ape ale bimilenarei stațiuni de pe Valea Cernei continua sa fie vanate pe post de capital electoral, dupa ce vreme de cel puțin trei decenii au fost devalizate de toți și aduse in ruine. Am asistat in ultimele ședințe ale Consiliului Județean la cateva scenete politice pe tema Bailor Herculane, cea mai recenta dintre ele fiind ideea consilierului Ioan Crina sa fie salvate apele… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

