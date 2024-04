Stiri pe aceeasi tema

- Desi limitate prin raportare la scara intregului front lung de peste o mie de kilometri, recentele inaintari rusesti in apropierea satului Oceretine, la nord-vest de orasul ocupat Donetk, reprezinta cel mai mare succes al trupelor ruse dupa ocuparea orasului Avdiivka din apropiere. Pe langa acel sat,…

- Rușii iși intensifica atacurile la Avdiivka și Bahmut, a anunțat Statul Major ucrainean. In total, 104 lupte s-au dat pe linia frontului in ultimele 24 de ore. Trupele ruse au lansat 13 rachete și 56 de lovituri aeriene. 110 localitați din regiunile Cernigau, Sumi, Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie,…

- Armata rusa a ocupat peste 300 de kilometri patrati din teritoriul ucrainean de la inceputul anului, a sustinut marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, la o intalnire cu conducerea fortelor armate, citat de presa straina. „Dupa stabilirea controlului asupra importantului bastion inamic Avdiivka,…

- Ucrainenii se tot retrag - Forțele ucrainene s-au retras din satul Lastocikin, de pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni Dmitro Likovoi, purtatorul de cuvant al Grupului Strategic Operațional Tavriia. Armata ucraineana a declarat ca retragerea de aici ii va permite sa stavileasca mai bine inaintarea…

- Forțele ucrainene se retrag din Avdiivka pentru a evita incercuirea, afirma șeful armatei. Preluarea de catre Rusia a orașului estic i-ar oferi controlul deplin asupra zonei din jurul Donețkului, anexata de Moscova in 2014. Trupele ucrainene s-au retras din orașul Avdiivka, situat in estul țarii, pentru…

- Armata ucraineana a anunțat ca și-a retras trupele din Avdiivka, orașul cheie din estul țarii, asediat de luni de zile de forțele rusești, transmite BBC. Seful armatei, Oleksandr Sirski, a precizat ca a luat decizia "pentru a evita incercuirea și pentru a pastra viețile și sanatatea personalului de…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Ucraina iși intarește trupele care lupta in Avdiivka din regiunea Donețk, iar unele unitați ale Brigazii 110 Mecanizate Separate au fost retrase din oraș pentru rotație pentru prima data in aproape doi ani, a declarat purtatorul de cuvant al brigazii, Ivan Siekach, pe 13 februarie. Avdiivka, situata…