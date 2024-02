Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse incearca, dupa ce au ocupat orasul Avdiivka, sa inainteze catre alte redute ale armatei ucrainene si isi intensifica actiunile ofensive in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrainene se simt coplesite de armata rusa mai numeroasa si mai bine echipata, consemneaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 723. In zilele de 14 și 15 februarie s-a desfașurat, la Bruxelles, Reuniunea miniștrilor aliați ai apararii din statele membre ale NATO și Reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina (Ukraine Defense Contact Group).

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Bilantul bombardamentului imputat Ucrainei, care a vizat o brutarie din orasul ocupat Lisiciansk, din regiunea Luhansk, a urcat la 28 de morti, printre care un copil, au anuntat duminica autoritatile ruse, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Echipajele aeronavelor de atac Su-25 ale Forțelor Aerospațiale Ruse au lovit trupele și echipamentele blindate ușoare ale Ucrainei pe direcția Krasnoliman, a raportat Ministerului rus al Apararii

- Ucraina a deschis o ancheta pentru crime de razboi in cazul unei presupuse executii de catre fortele ruse a trei prizonieri de razboi ucraineni, a anuntat miercuri procuratura generala, iar trupele de asalt aeropurtate ale Ucrainei au confirmat joi ca cei trei militari erau parasutisti ai uneia dintre…

- Trupele de artilerie ale grupului de trupe „Sud” a lovit patru puncte forte și un punct de desfașurare temporara a brigazii 46 aeromobile a Forțelor Armate ale Ucrainei in direcția Donețk

- Ofițerii poliției militare ruse au identificat de la inceputul anului peste 220 de colaboratori ai Forțelor Armate ale Ucrainei in regiunea Zaporojie, au descoperit 60 de depozite pentru armament și muniție, potrivit Ministerului rus al Apararii,