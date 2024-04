Pod nou la Sighetu Marmației, la vama cu Ucraina. Cel din lemn va fi demolat La Sighetu Marmației se va construi un nou pod peste raul Tisa, ce va lega Romania de Ucraina. Acesta va inlocui podul istoric din lemn, care nu permite trecerea autovehiculelor mai grele de 3,5 tone. Acordul pentru acest nou pod a fost aprobat de catre Executivul Romaniei, in cursul zilei de marți, 30 aprilie, dupa ce Guvernul Ucrainei l-a semnat la finalul anului trecut. Acesta va fi al doilea pod nou peste Tisa dintre Romania și Ucraina, primul aflandu-se in proces de construcție la Teplița, langa Sighetu Marmației. Noul pod va ajuta la reducerea cozilor de camioane de la vama Siret (DN2) din… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

