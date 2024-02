Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohanis a promulgat legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea reciproca a actelor de studii, semnat la Bucuresti, la 18 august 2023.

- Romania a devenit unul dintre principalii parteneri ai Ucrainei, iar guvernul de la Kiev isi doreste si negociaza un acord bilateral de colaborare in domeniul securitatii cu cel de la Bucuresti, dupa modelul propus de G7 la summitul de la Vilnius, in perspectiva unei aderari la NATO, a declarat Mihailo…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a spus miercuri, 14 februarie, premierului Romei, ca Executivul de la București vrea sa contribuie financiar la restaurarea Statuii Sfantului Petru de pe Columna lui Traian.„Evocand, totodata, incarcatura simbolica pe care o au unele dintre monumentele din centrul Romei, premierul…

- Miercuri, Klaus Iohannis va participa la ceremonia omagiala organizata de Comisia Europeana in memoria lui Jacques Delors (20 iulie 1925 - 27 decembrie 2023), fost presedinte al Comisiei Europene in perioada 1985-1995, iar joi, la reuniunea extraordinara a Consiliului European.Principala tema de discutie…

- Anul 2024 este un an electoral care „ne va pune in fața unor opțiuni care vor marca destinul țarii noastre”, a precizat președintele Klaus Iohannis in mesajul de Anul Nou publicat duminica de Administrația Prezidențiala. Totodata, Romania a ramas „o țara sigura”, in ciuda razboiului din Ucraina aflat…

- In programul „Masa calda” ar fi trebuit sa fie incluse circa 1.000 de școli, dar in realitate, anul acesta, in 2023, au intrat in program doar 450 de unitați de invațamant (acestea fac parte din programul pilot), doar ele beneficiaza de o masa calda. Restul de 550 de școli urmeaza sa intre in program…

- Ministerul Afacerilor Externe reacționeaza, dupa ce Rusia a anunțat ca inchide Consulatul General al Romaniei la Rostov-pe-Don. Marți seara, MAE a comunicat ca nu a fost anuntat oficial cu privire la aceasta decizie, dar a luat nota de publicarea hotararii Guvernului Federatiei Ruse. ”Ministerul Afacerilor…

- Parlamentul ucrainean a adoptat vineri un act normativ prin care sunt revizuite mai multe legi care privesc drepturile minoritatilor nationale, tinand cont de recomandarile Comisiei de la Venetia si de criteriile Comisiei Europene pentru lansarea negocierilor de aderare a Ucrainei a UE.