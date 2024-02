Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohanis a promulgat legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea reciproca a actelor de studii, semnat la Bucuresti, la 18 august 2023.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat luni, 22 ianuarie, ca va cere marți, in Consiliul Uniunii Europene de la Bruxelles, plecarea comisarului european pentru Agricultura, polonezul Janusz Wojciechowsk, din cauza nerespectarii de catre acesta a votului favorabil pentru derogarile propuse…

- Potrivit unui proiect al Ministerului Educației , diplomele de absolvire ale studenților vor avea ca element distinctiv un cod QR și un supliment Europass in limba engleza. Proiectul, aflat in consultare publica, aproba tipurile de conținut și formatul actelor de studii eliberate absolvenților inmatriculați…

- Scandal monstru la varful Ucrainei. Zelenski vrea sa scape de `cartoful fierbinte` și intra (din nou) in coliziune cu ZalujniiIn Ucraina a inceput o noua confruntare intre actuala putere și armata in legatura cu Legea privind mobilizarea, pentru care nimeni nu vrea sa iși asume responsabilitatea, comunica…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Presa ”CulturMedia”, afiliata la CNS Cartel Alfa, protesteaza fata de ultimele reglementari legislative despre care afirma, miercuri, ca afecteaza grav demnitatea salariatilor din sistemul muzeal romanesc. Sindicalistii anunnta proteste, incepand din…

- Guvernul Romaniei are in vedere majorarea impozitelor pentru angajații care incaseaza venituri financiare de peste 5 mii de lei. Taxele pentru acești salariați ar putea sa creasca la 30%, incepand din anul 2025. Masura va crea dezechilibre puternice in sistemul economic, spun analiștii. Cum vrea sa…