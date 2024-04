Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 785. Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a cerut țarilor din Europa sa preia exemplul Germaniei dupa ce aceasta a trimis Ucrainei un sistem suplimentar de aparare antiaeriana Patriot.

- "Din cauza cresterii atacurilor aeriene ruse impotriva Ucrainei, guvernul german a decis sa intareasca si mai mult apararea aeriana ucraineana" prin livrarea unui "sistem Patriot suplimentar", se arata intr-un comunicat al Ministerului Apararii.Sistemul provine din stocurile armatei germane si urmeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 781. ​​​​​​​Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit cancelarului german Olaf Scholz pentru livrarea unui sistem de rachete Patriot suplimentar.

- Germania va furniza Kievului un sistem de aparare antiaeriana Patriot suplimentar pentru a se apara impotriva "intensificarii atacurilor aeriene ruse impotriva Ucrainei", a anuntat sambata ministerul german al Apararii, informeaza Agerpres, care citeaza AFP si dpa."Din cauza cresterii atacurilor aeriene…

- Intr-un discrus ținut miercuri, 13 martie, in fata Bundestagului (parlamentul federal al Germaniei), cancelarul Olaf Scholz si-a reafirmat refuzul de a furniza Ucrainei rachete cu raza lunga de actiune Taurus, dupa ce opozitia de dreapta (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala - CDU/CSU)…

- Germania se gasește in mijlocul unei furtuni diplomatice dupa dezvaluirile recente ale cancelarului Olaf Scholz, care au dezvaluit o implicare internaționala surprinzatoare in conflictul din Ucraina. Declarațiile lui Scholz au starnit un val de critici și au adus țara in centrul unui scandal public…

- Cancelarul german Olaf Scholz si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmeaza sa semneze vineri, la Berlin, un acord in domeniul securitatii intre Germania si Ucraina, anunta Guvernul german, potrivit AFP.