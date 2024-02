Berlinul a redus estimarea privind creşterea economiei germane în acest an de la 1,3% la numai 0,2% Habeck a spus ca guvernul anticipeaza ca PIB-ul Germaniei va creste cu 1% in 2025. Vorbind in cadrul unui briefing de presa, ministrul a atribuit prognoza revizuita in scadere unui mediu economic global instabil si cresterii reduse a comertului mondial, alaturi de rate mai mari ale dobanzilor. Aceste probleme au avut un impact negativ asupra investitiilor, in special in industria constructiilor, a spus el. Constructiile de locuinte din Germania se numara printre sectoarele care au fost cele mai afectate de acest lucru, dezvoltatorii anuland proiecte, in timp ce numarul de comenzi in scadere, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

