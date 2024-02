Stiri pe aceeasi tema

- Razboaiele din Ucraina și Israel, datoriile guvernamentale și blocarea traficului maritim prin canalul Suez produc bulversari majore pe piețe, dar și in industriile occidentale. Astfel, cea mai mare putere economica din Europa, Germania, unde traiesc peste 800.000 de romani este lovita de o grava criza…

- In pline discuții privind reintroducerea Armatei obligatorii, o țara NATO ia decizia. Și in Romania s-a discutat despre stagii speciale pentru tineri, iar Germania vrea și ea sa ia masuri in acest sens, acuzand ca nu ar avea cine sa apere țara, in cazul unei invazii.Letonia, tara membra NATO, a reintrodus…

- O masa de aer cald afecteaza sud-vestul și vestul Europei, aducand temperaturi deosebit de ridicate in zone precum Portugalia și Spania.Astazi se anunța temperaturi maxime de 25...28 de grade Celsius, anticipandu-se noi recorduri termice in aceste regiuni. Pe plajele din Portugalia și Spania,…

- Sectorul chimic din Germania, cel mai mare din Europa, incepe sa resimta efectele intarzierilor in transportul de marfuri prin Marea Roșie, devenind ultimul dintre sectoarele care avertizeaza cu privire la intreruperile de aprovizionare care au forțat une

- Saptamana viitoare, in Romania ajunge un nou val de precipitații sub forma de lapovița și ninsoare, insoțit de temperaturi de pana la minus 18 grade Celsius, pe fondul fenomenelor meteo asociate furtunii Isha. Aceasta va lovi mai multe state din Europa, unde sunt avertizari meteo de tip Cod roșu. Iata…

- Scenariul unui atac rusesc asupra Europei in iarna 2024-2025, prezentat recent in ziarul german Bild, nu este credibil, susține analistul Valentin Naumescu, profesorul de Relații Internaționale. Razboaiele din Ucraina și Israel se vor intensifica in 2024 și o posibila pace ar putea veni in 2025.

- Furtuna Pia, asa cum a fost denumita de meteorologi, loveste mai multe tari din Europa, printre care si Romania, in urmatoarele zile, cu forta unui uragan, potrivit unei avertizari meteo.Furtuna Pia este, potrivit meteorologilor, una dintre cele mai puternice furtuni din apropierea Craciunului. Printre…

- Continental, producatorul german de componente auto care are operatiuni puternice in Romania, cu peste 19.000 de angajati, se pregateste sa anunte un plan major de restructurare la nivel global, care implica reducerea a peste 5.500 de locuri de munca, anunța Ziarul Financiar.Continental, unul dintre…