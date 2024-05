Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca va incepe sa ofere pacientilor care sufera de diabet de tip 2 medicamente mai ieftine inainte de a prescrie asa-numitele medicamente GLP-1, cum ar fi Ozempic al Novo Nordisk, a declarat miercuri Agentia Daneza pentru Medicamente, citata de Reuters.

- In 2023, 50% dintre pacientii noi care sufera de diabet de tip 2 au inceput tratamentul cu un medicament GLP-1 compensat, fara a incerca mai intai o alternativa mai ieftina, a spus Agentia pentru Medicamente. Cererea pentru medicamentul pentru diabet Ozempic al Novo Nordisk a crescut, deoarece multi…

- Firma de securitate cibernetica BrandShield a eliminat peste 250 de site-uri web care vindeau versiuni false ale medicamentelor populare pentru slabit si diabet din clasa GLP-1, a declarat directorul general al companiei, Yoav Keren, pentru Reuters. BrandShield, care a impartasit aceste informatii…

- BrandShield, care a impartasit aceste informatii exclusiv cu Reuters, a declarat ca din cele 279 de site-uri de farmacii pe care compania le-a inchis anul trecut pentru vanzarea de medicamente destinate tratarii afectiunilor metabolice, mai mult de 90% erau legate de medicamentele GLP-1, potrivit Keren.…

- Pe langa accizele majorate și impozitele și taxele crescute de pe o zi pe alta, dar cunoscute macar in momentul publicarii ordonanțelor in Monitorul Oficial, Guvernul PSD-PNL a mai pus in practica, in ultimii doi ani și jumatate, o schema de scos bani, zi de zi, din buzunarele și conturile romanilor.…

- Ciuperca unghiei este foarte frecventa, pare banala, dar netratata corect se poate finaliza cu o intervenție chirurgicala. Atenție, tratamentul este o provocare, deoarece este de durata și presupune rabdare și consecvența. Ciuperca unghiei sau micoza afecteaza unghiile mainii, dar mai ales ale piciorului.…

- Cu planuri ambițioase și o viziune care inspira, acest proiect va marca un nou capitol in istoria arhitecturii moderne și va pune orașul gazda pe harta mondiala a destinațiilor arhitecturale de top.In ultima vreme, asistam la conturarea unora dintre cele mai ambițioase proiecte arhitecturale. Unul dintre…

- Medicamentul pentru diabet Ozempic al companiei daneze Novo Nordisk, utilizat pe scara larga, a intarziat progresia bolii cronice de rinichi la pacientii cu diabet zaharat, a constatat un studiu amplu in stadiu avansat, reducand riscul de deces din cauza acestei afectiuni si evenimentele cardiace…