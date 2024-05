Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Columbiei a anuntat ca tara sa rupe relatiile diplomatice cu Israelul, informeaza Rador Radio Romania.Presedintele Columbiei, Gustavo Petro, a anuntat ca rupe relatiile diplomatice cu Israelul, pe fondul razboiului din Fasia Gaza.

- Israelul pregatește ofensiva in ultimul bastion al Hamas: Peste un milion de civii din Rafah vor fi evacuați (surse)Ministerul israelian al Apararii a cumparat zeci de mii de corturi, pregatind evacuarea civililor din Rafah in perspectiva unui atac in zona pe care o considera ultimul bastion al gruparii…

- Gruparea islamista Hamas a anuntat miercuri ca trei fii si mai multi nepoti ai conducatorului sau politic, Ismail Haniyeh, au fost ucisi de un bombardament israelian. Cei trei fii – Hazem, Amir si Mohammad – au murit cand automobilul in care se aflau a fost lovit de o bomba in tabara Al-Shati din Gaza.…

- Turcia a anunțat restricții privind vinzarea a 54 de grupe de bunuri catre Israel, decizie care va intra in vigoare imediat. Acest lucru a fost anunțat de Ministerul turc al Comerțului. Astazi, ministerul a anunțat ca a impus restricții la exportul a 54 de grupe de bunuri catre Israel, inclusiv armaturi,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a avertizat propria formatiune politica islamist-conservatoare, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), asupra riscului sa piarda si mai mult din sprijinul popular dupa alegerile municipale incheiate duminica cu un esec, reprosandu-le politicienilor din acest…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a avertizat propria formatiune politica islamist-conservatoare, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), asupra riscului sa piarda si mai mult din sprijinul popular dupa eșecul usturator in alegerile municipale de duminica, reprosandu-le politicienilor din acest…

- Israelul a efectuat miercuri lovituri asupra unor tinte din apropierea Damascului, a afirmat Ministerul sirian al Apararii, cel mai recent atac impotriva capitalei Siriei atribuit armatei israeliene, scrie AFP, potrivit agerpres.ro. Aceste lovituri au loc pe fondul tensiunilor regionale tot mai mari…

- Cairo a informat Israelul ca va suspenda Acordurile de la Camp David, care in anul 1979 au pus capat indelungatelor conflicte dintre cele doua tari, daca statul evreu ii va forta, printr-o ofensiva militara, pe palestinienii din Fasia Gaza sa treaca granita in Egipt, scrie luni, 12 februarie, agentia…